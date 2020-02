Podalpska dežela kraljic (FOTO)

Še ena vinska FOTO: K. E.

Zdi se, da v Sloveniji z lahkoto delimo naslove kraljic, div in podobne rojalistično-elitistične nazive. Včasih tudi po logiki Saj ni pomembno, kdo je, samo da je naš! In da si kaki poslovneži v t. i. izkušenejših letih lahko nagledajo mladosti.Kaj kmalu bomo dobili tudi 13. mlečno kraljico. Ta edinstveni naslov prinaša s sabo poslanstvo ambasadorstva uravnoteženega prehranjevanja, ki je neločljivo povezano z uživanjem slovenskih mlečnih izdelkov brez gensko spremenjenih organizmov. K prijavi na natečaj vabijo mlada dekleta, ki jim je blizu kmetijstvo, poznajo mlečno industrijo in mlečne izdelke ter z veseljem stopijo pred ljudi in jih ozaveščajo o pomenu življenja v sozvočju z naravo. To bo veselja, pa nekaj dela za kraljico tudi. Zdajšnja, 12. mlečna kraljicaiz Laškega bo svojo krono na izboru predala zgodaj spomladi. Za njo pa bo leto, »preživeto med ljudmi ter predstavljanjem pomena mleka in mlečnih izdelkov v vsakdanjem življenju«.Če bo mlečna kraljica dokazovala, da smo dežela, v kateri teče mleko, je logično, da moramo imeti tudi medeno kraljico, ki bo dokazovala, da v deželi brez vlade teče poleg mleka tudi med.Aktualna, četrta po vrsti, je 24-letna, ki prihaja iz Seliščev pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Je diplomirana ekonomistka ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru.No, najbrž najbolj prestižen pa je naslov vinske kraljice. Imamo že 24. po vrsti. To je 25-letna študentka magistrskega študija turizmaz Otočca, ki je bila leta 2018 tudi cvičkova princesa. Njena osrednja naloga je predstavljanje vin, vinogradništva, turizma in kulturne dediščine vseh treh slovenskih vinorodnih dežel na številnih dogodkih doma in v tujini.Poleg vseh imamo še vrsto drugih kraljic; cvička, refoška, palačink … in še marsičesa.Pred dobrim desetletjem, ko je Slovenijo obiskala angleška kraljica, se slednja ni srečala z nobeno »kraljevo visokostjo« iz Slovenije.