Počutil se je kot Harry Potter

S Karmino Šilec v Bostonu

Glasbeniki so s potmi povezani zasebno in službeno, na enem tako imenovanih glasbenih popotovanj pa je bil pred kratkim tudi znani slovenski harmonikar»Amerika, glasba, doživetja, muziciranje, novi kraji, nova spoznanja in nove zasedbe, saj se glasbeniki hitro najdejo in skupaj ustvarjajo,« telegrafsko opiše obisk Amerike. S seboj je kakopak vzel harmoniko ter novo zgoščenko Ko ni noč in ni dan. Na drugo stran Atlantskega oceana tokrat ni šel tako lahkega srca kot prej, in to zaradi ločitve od družine in še ne dveletne hčerke. A delo je delo.New York je bil prva postaja. Z glasbenim prijateljem, jazzovskim pianistom, sta se dobila v jazzovskem klubu Smalls. Veliko jabolko je sicer milijonsko velemesto, a Marka je presenetilo, da je klub našel brez težav. »Z vsemi torbami in harmoniko vred sem z letališča z vlakom in podzemno železnico brez večjih zapletov prišel v Smalls na spodnjem delu Manhattna. Ura je bila polnoč, spal nisem že skoraj 24 ur. Še vedno sem čutil posledico ločenosti od družine. Ko sem vstopil, me je vratar pričakoval, ko pa sem zagledal Marka za klavirjem v elementu, mi je prvič spet šlo na smeh,« pravi.Ob prihodu v klub si je najprej naročil pivo. »Hehe, res. Naročil sem si ga za 7 dolarjev in globoko vdihnil. Utrujen od poti, prtljage ter tudi od norije v Sloveniji, kjer sem lovil zadnje trenutke, da sem uredil vse obveznosti, sem se končno malce sprostil in se zasanjal v zavedanju, da sem res v New Yorku.«Tako ogromnega mesta še ni videl. »Čudil sem se vsem različnim soseskam, ki so si sledile in jim ni bilo konca,« je bil njegov prvi vtis. Med tridnevnim bivanjem si je ogledal Peto avenijo, Empire state building, Trump tower, Central park, mestno knjižnico …»Obiskal sem tudi več jazzovskih koncertov od Swinga do manjših klubov, ki zaživijo po polnoči z vrhunskimi glasbeniki. Vem, da je slišati nenavadno, da gre glasbenik tudi na oddihu na tovrstne dogodke, a takšni smo. To je za nas, ki igramo v različnih zasedbah in radi spoznavamo ter delimo nove stvari in poznanstva, kot zrak, voda, hrana. To pogrešam v Sloveniji. Takšne klube, publiko, ki išče in kar požira dobro glasbo in spoštuje vrhunske glasbenike. Večkrat me je kar streslo od navdušenja.« Navdušen je nad muzejem umetnosti Metropolitan. »Tako ogromnega muzeja s toliko izjemnimi deli še nisem videl., antični kipi, rimska in egiptovska zapuščina in še in še bi lahko našteval. Za konec sem bil v Metropolitanski operi, ogledal sem siLa Traviato.«Nepozabno doživetje je bil obisk slovite newyorške dvorane Carnegie Hall. »Kot solistka je z orkestrom nastopila ena največjih pianističnih zvezd na svetu. Dvorana je neverjetno akustična, sem bil pa presenečen nad tem, kako na gosto so postavljeni stoli. Natlačeni smo bili kot sardine. Še dobro, da se nisem zredil, sicer res ne vem, kako bi šlo, hehe.«Zanimiva je misel, ki ga je prešinila med obiskom ene najstarejših univerz na svetu, Harvarda. »Tam se kali in tudi nadzoruje razvoj ZDA in potem prek njih vpliva na ves svet. Okolje, notranjost in stare stavbe so me spominjale na Bradavičarko, čarovniško univerzo, ki jo je obiskoval Harry Potter. Na Radcliff institute sem imel solo koncert v okviru dogodka, ki ga je organizirala naša svetovno priznana dirigentka.«V lepem spominu mu bo ostala tudi ameriška prestolnica, v Washingtonu je imel solistični koncert, kjer so ga nagradili s stoječimi ovacijami. »Kurjo polt dobi človek. Izjemna energija in spoštljiv odnos. Čestitke in veselje, lepo doživetje, ko si že nekaj časa od doma, skorajda nujno potrebno za nov val pozitive. Washington je sicer najbolj urejeno mesto v ZDA, kar sem jih videl. Vile, v katerih so po navadi ambasade, si sledijo v neskončnost z neverjetno urejenimi vrtovi, drevesi in spomeniki. Na neki način zelo zanimivo in nepričakovano za tako velika mesta.«Ameriko si bo zapomnil po tem, da so ga lepo sprejeli povsod, kjer je bil. »Tudi moj zadnji album, ki sem ga podaril, je bil zelo lepo sprejet. Zelo lepe odzive sem dobil. Ljudje imajo radi dobro glasbo, dobro jo sprejemajo, radi spoznavajo, slišijo kaj novega. To je dober občutek, dobil sem nov zalet,« je strnil Hatlak.