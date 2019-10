Po šoku v Kmetiji Luciji pokazali vrata

Nihče si ni mislil, da bo mlada Lucija za svojo nasprotnico izbrala prijateljico Damjano. Še ta je bila šokirana nad izbiro in razočarana. Na koncu sta dekleti nesoglasja zgladili in se podali v bitko z obstanek. Damjana se je odločila, da se bosta pomerili v moči.



Voditeljica Natalija Bratkovič je predstavila igro vodonosec. Vsaka tekmovalka je dobila palico, na katero je morala zatakniti luknjasti vedri. Ko ju je napolnila z vodo, se je z njima napotila skozi labirint proti posodi, ki jo je morala napolniti toliko, da se je tehtnica prevesila in zrušila kroglo. S to je nato morala razbiti ključavnico in priti do kladiva, s katerim je bilo treba zabiti tri žeblje in uničiti ploščice.



Lucija je prva prišla do krogle, a Damjana je bila spretnejša pri razbijanju ključavnice. Tako je prva pritekla do žebljev in jih s kladivom uspešno zabila. Igre je bilo konec, Damjana pa je sebi in vsem drugim pokazala, da je močna punca.



»Borite se vsi in borite se za naloge, da se boste lahko imeli fajn,« jim je ob slovesu dejala Lucija in dodala, naj razumejo tudi odpadnike, saj vse to počno, ker pač morajo.