Po razhodu s Tomijem se je oglasila Tara

Lepa voditeljica in manekenkater pevec skupine Siddhartasta veljala za enega najlepših parov na slovenski sceni, nato pa je tik pred božičem odjeknila vest, da je po približno treh skupnih letih konec.Konec nekega razmerja pa ne pomeni nujno konec ljubezni. »Ljubezen je pač tista, ki vrti naš svet. V eno ali drugo smer,« se je na instagramu med prazniki oglasila Tara. Ob tem, ko je pred dnevi potrdila konec razmerja s Tomijem , je povedala, da s Tomijem nisva več skupaj, čeprav sta dolga časa mislila, da bo to držalo za zmeraj. »Pa vendar sva prišla do točke, ko sva morala spustiti eden drugega in iti vsak svojo pot. Ne glede na vse ostaja najina vez močna, predvsem zaradi spoštovanja in ljubezni, ki sva si jo v teh letih delila, in predvsem zaradi vsega lepega, kar sva si dala.«