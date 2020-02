Po možganski kapi že prepeva

Prvi nastop je imel 3. januarja letos. FOTO: OSEBNI ARHIV

je nemalo prestrašil ne le najbližje, ampak tudi poslušalce, ko ga je pred kratkim zadela lažja možganska kap. O priljubljenem pevcu, ki se sicer kljub veliki priljubljenosti malo pojavlja v medijih, so tokrat veliko poročali. Pri tem je bilo objavljenih nekaj povsem netočnih in nepreverjenih stvari, v zvezi s katerimi se je zdaj sam oglasil. »Ne vem, zakaj so mediji o tem poročali šele zdaj, saj sem kap utrpel lanskega 8. novembra. Ta dan sem na prošnjo župnikaiz Hajdine pel na pogrebu njegove mame. Na poti med Trojanami in Celjem sem na lepem začutil močne mravljince, desna roka ni bila ravno prava in podobno. Ampak se na to nisem preveč oziral, celo nastop sem opravil, a sem se med potjo nazaj v Kranj počutil vse slabše. Zgodaj zvečer je bilo počutje že res slabo in moj tonski tehnikme je odpeljal k dežurnemu zdravniku. Od tam pa so me napotili direktno na nevrološko kliniko,« pravi.Na oddelku je ostal 12 dni in je hvaležen doktoriciter vsej ekipi. Po odhodu iz bolnišnice ga je čakala še tritedenska rehabilitacijska terapija v Dolenjskih Toplicah. Počutje se mu je opazno izboljševalo, zato je 3. januarja letos v cerkvi na Senovem pri župnikupotrdil prvi nastop po kapi in hospitalizaciji na nevrološki kliniki. »Od takrat že nastopam. Pazim na število in dolžino nastopov. Hoja in motorika desne roke sta že v redu. Govorim že normalno in tudi pojem, čeprav malce bolj previdno. Zdravniki so mi zabičali, da je treba postopoma, ne prehitro,« pove.Možganska kap je bila zanj velika šola. »Popolnoma jasno mi je, da sem si za nekatere stvari kriv sam. Že pred letom in pol bi moral začeti jemati tablete za pritisk, pa jih nisem. Zdaj vem in priznavam, da je to bilo zelo nespametno. Zelo vesel bom, če bo moja izkušnja v poduk in pomoč komu drugemu. Naj poslušajo navodila zdravnika, če opazijo kakšne opozorilne znake, in odreagirajo takoj, jaz tega nisem storil, in naj ne bodo neodgovorni. Naj ne mislijo, da se to njim ne more zgoditi. Ker sem opustil tablete, se je zgodilo, kar se je, in zdaj moram namesto ene tablete jemati cele škatle,« iskreno pove.Odkrito pove tudi, da ga je močno zmotilo medijsko poročanje o dogodku. »Zmotilo me je, da so objavljali stvari, ne da bi jih preverili. Mene sploh ni nihče nič vprašal, vse je bilo povzeto po nepreverjenih in netočnih govoricah. Možganska kap je kap ne glede na stopnjo, zame pa je za povrh izpadlo, kot da sem pokojni. Nekateri so to namreč celo res mislili. Ljudje niso vedeli, ali hodim ali ne, ali govorim ali ne, ali sem v komi in podobno. K temu so močno pripomogle neresnične navedbe, da sem bil v Soči. To so zelo neprijetne in vse prej kot lahke stvari. Zaradi takih nepreverjenih in netočnih objav sem imel škodo, med drugim sem utrpel izpad dela. Poudaril bi, da lepo napredujem in tudi delam že, tako da me ljudje za nastope lahko brez problema pokličejo,« pojasni. Stane je o tej težki življenjski preizkušnji posnel izpovedno pesem Nikoli me nisi zapustila.