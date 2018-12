Po koncu Kmetije Lara spregovorila brez dlake na jeziku

Kmetije je konec. Glavno nagrado je pobasal simpatični Franko, ki so ga gledalci brez boja poslali neposredno v veliki finale. Z nekaj sreče mu je nato uspelo premagati drugega finalista Denisa, ki je že slavil v prejšnji Kmetiji. Čeprav so letošnjega zmagovalca povezovali z Laro Goršek Kos, iz te moke, kot kaže, ne bo kruha.



Po Kmetiji nam je svetlolaska povedala, da je bil vikend precej žurerski. Med drugim je proslavljala z Miho in Ano, pridružil se jim je tudi poraženec Denis, medtem ko Franka ni bilo.



Kako to, nas je zanimalo. Lara je pojasnila, da ne ve in da je imela stik z njim le, ko mu je čestitala. Dodala je še, da med njima ni bilo ničesar. »Ogromno je bilo govora v medijih o tem. Vse, kar je bilo, je, da sem šla k njemu jahat, drugih stikov pa razen na zabavi od Salome ni bilo.« Pisanje o njunem odnosu je primerjala celo s strahom: na zunaj se zdi velik, navznoter pa ga ni nič.



Pa je v ljubezni na vidiku kaj novega? »Moje ljubezensko življenje je ... Ne bom komentirala,« je sprva odvrnila, nato pa se je le odprla in povedala, ko spozna nekoga, ki jo je pripravljen sprejeti tako, kot je, od konjev do nogometa in navijaštva, se kaj hitro izkaže, da je oseba posesivna, ljubosumna. »Mogoče še nisem pripravljena,« je še pristavila.