Po kapi ni bilo več pomoči, Luke Perry je umrl

Ameriški igralec, pred leti idol najstnic po vsem svetu, je umrl nekaj dni zatem, ko ga je zadela kap. Star je bil 52 let.Perryja, ki je na začetku 90. let prejšnjega stoletja zaslovel z vlogo Dylana McKaya v seriji Beverly Hills 90210, so prejšnji teden po kapi odpeljali v bolnišnico v Burbanku v Kaliforniji, kjer je danes umrl. Žalostno novico je potrdil njegov tiskovni predstavnik in razkril, da je bil igralec obkrožen s svojo družino – otrokoma(21)in(18), zaročenko, nekdanjo ženo, materjo, očimom, bratomin sestroter drugimi sorodniki in prijatelji, ko je umrl. Mediji so poročali, da je bil v umetni komi, kar pa je njegov predstavnik zanikal.Perry po vlogi Dylana kakšne večje vloge ni dobil vse do serije Riverdale, v kateri je igral v zadnjem času. Umrl je kmalu zatem, ko so objavili, da bodo serijo Beverly Hills 90210 obnovili.