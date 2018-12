Po finalu Kmetije odjeknilo: Nepoštena igra in nepošteno od Pop TV

Po zmagiv superfinalu Kmetije, kjer je v dvoboju premagal nekdanjega zmagovalca, so se usuli komentarji.Večina gledalcev je prepričana, da sta bila v superfinalu prava tekmovalca (oba sta v glasovanju gledalcev tudi dobila največ glasov), ni pa malo takih, ki menijo, da ni bilo pošteno, saj se je moral Denis v finalni oddaji pomeriti dvakrat – prvič že z Aneto, ko se je odločalo, kdo od njiju se bo v superfinalu pridružil Franku, ki so ga tja poslali glasovi gledalcev.Objavljamo nekaj nelektoriranih komentarjev gledalcev po finalni oddaji šova:Zmagovalec je Denis, ne poštena igra za finale.. Da se v finalu moreš borit proti dvema to ni finale žal... Franko je pošteno Zmagu drugače, če bi pa imel dva dvoboja bi pa bila pesem obratna žal ...Ja mal glupo je use skupi glede na to da je Denis biu zjeban od prvega dvoboja dans. Tk de je taprau sampion dans Denis!!!​Tudi glasovanje vprašljivo,2x klicali glas za Denisa pa ni sprejelo.....Bravo Denis vsi smo navijali za tebe in res ni fer od pop tv.. Ti si dal že en boj skozi zmucen si šel v drug boj z Frankotom kar ni pošteno.. Osebno te ne poznam a si edini zmagovalec vse cestitkeVse je zrežirano. Ob 7h so ze pisali v nekem clanku da je franko zmagovalec kmetije. Malo so zajebali.... eni pa nasedate in gledate.Ljudje, kaj noben ni vidu kako so priredil un noz ki sta ga mogla ven vzet? Franko ga je dobu v sekundi ven, kar poletu je, Denis se je pa mogu je*** kar dobre pol minutke ... Mislim levat cisti zame, ampak vseeno, samo da ni Aneta oz. Nik.Nepostena igra in neposteno od pop tv..prvi dvoboj dost tezji..enega tekmovalca izmucite in ga posljete v boj z nekom, ki lepo sedi in gleda..zakaj niste dva enakopravno poslal v finale??oba z boji ali oba brez..Ja,to je pa res. Prejpnji dvoboj je bil težji. S tistimi kroglami, ko se je dodobra izmučil Denis, ga je že čakal naslednji boj.Sam ljudje, Franko je dobil pač največ glasov, zato je počival. Tudi če bi Denis počival, vprašanje. Ker Franko je res močen nasprotnik, mlad in spreten. Zakaj ljudje mečejo denar proč mi ni jasno. Ljufde nimajo nič od tega. Samo Pop tv služi.