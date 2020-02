Plesne zvezde v središču rokometne evforije

Plesalcem se je pridružil voditelj Peter Poles. FOTOGRAFIJE: POP TV

Tomaž Mihelič navdušenja nad Miho Žvižejem ni mogel skriti.

Bil sem kot najstnik, ki sreča svoje idole.

Legenda slovenskega rokometaje sotekmovalce iz šova Zvezde plešejo povabil na rokometno tekmo. Nekateri so se z veseljem odzvali povabilu in skupaj navijali za Celjane. Kljub porazu slovenske ekipe proti francoskemu velikanu, klubu Paris Saint-Germain, pa so se tekmovalci šova izjemno zabavali.»Bil sem v raju. To je bil zame res raj v dvorani Zlatorog. Spoznati vse te fante, legende rokometa ... Bil sem kot najstnik, ki sreča svoje idole. Tudi oni so iz žepov potegnili telefone in se fotografirali z mano,« nam je zaupal, ki je velik oboževalec nekdanjega rokometaša, danes selektorja avstrijske reprezentance. »Leta 2004 je zaznamoval evropsko rokometno prvenstvo ravno v času, ko smo bile s Sestrami na vrhuncu. Takrat sem rokomet spremljal z velikim zanosom in elanom ter navijal. Konec koncev sem velik in strasten navijač vseh slovenskih športov. Čudovito je bilo spoznati vse te fante, ki so skromni in simpatični, prijazni in odprtih src,« pohvali športne idole.Pevecje prav tako dejal, da je z ekipo plesnega šova preživel čudovito nedeljo. »Tu je drugačna dinamika, malce smo bili nervozni, ker je v dvorani vse drugače kot po televiziji. Vse je bolj glasno, bolj doživeto. Čestitam Celju za pošteno in dobro tekmo, ki so jo odigrali pred oboževalci,« je povedal po tekmi. Igralkapa je priznala, da je bila prvič na rokometni tekmi. »Po navadi sem doma na kavču in kaj zraven grickam, ker sem zelo živčna.«Pevkasi cele tekme ni ogledala, ujela je le zadnjo minuto, saj je bila v studiu, kjer je snemala. »Se pa živo spomnim leta 2015. Na otvoritveni tekmi v Katarju sem z glasbeniki z vsega sveta pela himno prvenstva. Ko sem stala na odru in držala slovensko zastavo, sem jokala, tako močna čustva so bila. To se mi ni še nikoli zgodilo. Tam sem tudi spoznala Luko Žvižeja.«Tudi plesalkase je prvič znašla na rokometni tekmi. »Priznati moram, da bolj spremljam nogomet in odbojko. Sem se imela pa fino, bilo je adrenalinsko,« je dodala. Za konec je rokometaš Luka Žvižej, ki ga bomo kmalu gledali na plesnem parketu, dejal, da se je razveselil, ker so se zvezdniki in plesalci odzvali na njegovo vabilo. »Na žalost je bil Paris premočan. Zdaj bomo še malo uživali, potem pa se začnemo pripravljati na ples,« je še povedal.