Planet TV o govoricah, da je konec šova Bar

Kar se v zadnjih dneh dogaja v Baru, se ni zgodilo še v nobenem resničnostnem šovu do zdaj. Že zgodaj zjutraj je namreč do nas prišla vest, da so kamere na Kongresnem trgu, kjer snemajo Bar, ugasnile, tekmovalce pa so poslali domov. Te navedbe je s svojim zapisom na facebooku dodatno podkrepil tudi zdaj že bivši tekmovalec šova, ki je na facebooku zapisal, da bo šova kmalu konec.»Hvala za vso podporo. Šel sem iz Bara, ker je vse skupaj postalo neprofesionalno. Ne gojim nobenih zamer do nikogar, sploh ne do tekmovalcev,« je dejal in dodal, da je stvari predal ustreznim institucijam, ki se morajo s tem ukvarjati. V nadaljevanju pa je prijateljici, ki mu je napisala, da je bil največji car in da mora šov iti naprej, odgovoril, da bo šova konec še ta teden.Vse to smo seveda preverili tudi na Planet TV, kjer vse to zanikajo. »Nič se ne končuje ta teden. Delamo dalje,« je zapisalas Planet TV in nam obljubila, da v kratkem pošljejo še bolj natančne odgovore.Po šoku, ki smo mu bili priče ta vikend, ko so šov zapustili kar štirje tekmovalci, pa se je danes, kot kaže, v hišo ena izmed tekmovalk že vrnila.