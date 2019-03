Perverzne tekmovalke: Glavno klobaso si imela pri sebi

Milan je želel svoje snubke sicer toplo sprejeti na domu, a so vseeno prispele v prazno hišo. Ker so pričakovale sprejem, so bile zelo razočarane in tudi jezne. On se je namreč mudil na zmenku z Ireno, kar je šlo drugim trem v nos. »Pričakovala sem, da nam bo odprl vrata, da nas bo objel, nam zaželel dobrodošlico, ampak od tega ni bilo nič,« se je hudovala Vesna. Še bolj pa jih je begalo dejstvo, da z njimi ni prišla Irena. Ob čakanju so skovale mnogo teorij, kaj se dogaja, in celo posumile, da je Irena prišla že dan prej. »Če je to naredila, to ni prav, meni je kar kri zavrela,« je dejala Rasema. Nerodno Medtem pa je Irena uživala v Milanovi družbi in mu tudi podarila šal. Na njem je izvezla njuni imeni. Po pogovoru, v katerem ji je zastavil vprašanje, ki ga ni pričakovala (ali bi se preselila k njemu), sta se vendarle vrnila na posestvo. Rasema je opazila šal okoli njegovega vratu. Vprašala ga je, ali se je zaročil, Milan pa ji je odvrnil, da ne. Želel je povedati, kdo je ženska, ki jo je peljal na prvi zmenek, a se ni 'spomnil' imena. Irena mu je pomagala: »Kandidatka.« Ko sta se vrnila, ju je zanimalo, kaj so počele same na kmetiji. Najprej jima niso želele povedati, ko pa je Irena vprašala, ali so pojedle vse klobase, je Rasema odvrnila: »Glavna klobasa je bila pri tebi!« Izjava je nasmejala vse prisotne, še posebej pa Milana.