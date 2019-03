Panika v šovu The Biggest Loser, pod nujno klicali reševalce

V šovu The Biggest Loser Slovenija je že drugič v tej sezoni morala posredovati nujna medicinska pomoč. Tokrat je zvilo Ferida. Na treningu je očitno malce pretiraval, saj je imel tako hude bolečine v križu, da je dobil blokado. Po poročanju Planet TV je bila to njegova prva injekcija v življenju. Kot je pojasnil Ferid, je injekcija začela učinkovati v pol ure, sam poseg pa zanj ni bil boleč.



Prejšnji teden so reševalci na pomoč priskočili Christianu, ki je ob dvigovanju uteži začutil bolečino: »Kot da bi mi nekdo nož porinil. Krč me je prijel, desne roke sploh nisem več čutil. Enostavno sem moral prekiniti.«