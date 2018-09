Panika v Baru: morali so jih evakuirati, tekmovalka izločena iz šova

Barovka Tamara. FOTO: Planet Tv

Drami v Baru ni videti konca. Bralec nas je obvestil, da se je včeraj sredi zabave sprožil gasilni aparat, zato so morali prekiniti zabavo, menedžerpa je menda iz lokala nagnal vse goste. Informacijo so potrdili tudi na spletni strani Bara. »Sinoči malo pred 23. uro se je v resničnostnem šovu Bar zgodil popoln šok. Za zdaj še neznana oseba je sprožila alarm in uporabila gasilni aparat. Sirena je sprožila preplah, tekmovalce in ekipo pa so nemudoma evakuirali,« so zapisali. Dogodek bodo prijavili policiji, ki bo iz nadzornih kamer skušala ugotoviti, kdo in s kakšnim razlogom stoji za tem dogodkom.To pa po navedbah bralca ni bil edini incident, ki je zaznamoval petkov večer v Baru. Štajerkadomnevno ni upoštevala Emijevih navodil, saj si je snela mikrofon in se poljubljala s fantom. Bralec zatrjuje, da jo je doletela najhujša kazen: zapustiti je morala šov. Kaj točno se dogaja v Baru, smo vprašali tudi na Planet TV, vendar na odgovor še čakamo.