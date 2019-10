Padli boste na rit: kaj dela Lea Sirk na stranišču v gostilni

Pevka in po novem žirantka šova Znan obraz ima svoj glas Lea Sirk nima posluha do umazanije. V šovu je njen partner Gaber Radojevič zaupal, da je sesalnik njen najboljši prijatelj (sesala je tudi že ob treh zjutraj), likalna miza pa najljubše darilo, ki ga je prejela za rojstni dan. Tudi njen avtomobil je čist in vse na svojem mestu.



Na vprašanje voditelja šova Denisa Avdića, kaj stori, ko pride v restavracijo in imajo umazano stranišče, je izstrelila, da ne gre lulat. A je kmalu zatem priznala, da umazano stranišče občasno tudi očisti. »Ko otroka zelo tišči na potrebo, vzamem mokre robčke, tam je tudi voda, in najprej hitro očistim školjko ter nato vse notri v školjki in okoli nje, potem pa še umivalnik. Nato na desko položim robčke in hčerka gre lahko lulat,« je pojasnila.



Mnogi se niso mogli načuditi njeni zavzetosti za čistočo, Avdić pa ji je že nadel vzdevek 'Sirkova krtača'. Saj poznate latinski rek »nomen est omen«, ki je tudi v primeru Sirkove dokazal veljavo.