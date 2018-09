Oliverja počastila tudi Popovićeva

FOTO: osebni arhiv Muzikanti so se dogovarjali tudi o glasbenih stvareh.

Doživetje je bilo zares čustveno, brez solza ni šlo.

že počiva na pokopališču v Veli Luki, a se mu še vedno pokloni kateri od njegovih glasbenih kolegov. Nedavno sta to med gostovanjem v Splitu storila tudiin njegova ženaLegendarni glasbenik je nastopil v diskoteki Zenta klub, ki ga je začel v čast Dragojeviću. »Malce pozneje za drugimi, hrvaškimi kolegi, saj me takrat ni bilo v Dalmaciji, a sem vseeno imel možnost, kar me veseli,« pravi Daniel. V diskoteki je bila spoštljiva atmosfera, Danielovemu petju so se pridružili tudi gostje.»Doživetje je bilo zares čustveno, brez solza ni šlo,« pravi Aleksandra. Tudi utrujenosti ni manjkalo, saj so se do Splita iz Ljubljane vozili 10 ur. »Dober je, po deseturni vožnji je legel le za eno uro, niti večerjal ni, nato pa sta že sledila tonska vaja in nastop, ki je trajal do štirih zjutraj,« pravi o možu. Utrujenost je bržkone pregnala dobrodošlica, saj so glasbenika Splitčani zelo lepo sprejeli.Menda se Danielu obeta sodelovanje s splitsko skupino Best, ki osvaja tudi slovensko občinstvo, pri nas jo poznamo predvsem po skladbi Kilometri. Glasbeniki so se spoznali po Aleksandrini zaslugi. Člani skupine so slovenska gosta povabili na kosilo dalmatinskih dobrot, ki se je zavleklo v triurno druženje, vodja skupine in bobnarin pevecsta se srečanja z legendarnim evrovizijcem zelo razveselila.Čeprav je od Danielovega triumfa na Evroviziji preteklo že precej vode, sta ga z zanimanjem povprašala po njegovih spominih nanjo. Menda se nam obeta sodelovanje, ne nujno v duetu. Daniel je namreč avtor glasbe in je doslej sodeloval že z vrsto slovenskih in hrvaških glasbenikov.