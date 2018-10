Ojej, talentka Nuša se je na odru polulala vpričo žirantov

Sinočnji šov Slovenija ima talent je včeraj ponovno držal gledalce pred malimi zasloni, saj se je predstavilo veliko talentiranih Slovencev.V ljubljanske Operni hiši je gledalce in žirijo najbolj ganila 21-letnaiz Celja, ki je zapela pesem, posvetila pa jo je pokojnemu dedku, ki je umrl pred tremi leti, ko je zadnjič nastopila pred občinstvom. Lena je prejela buren aplavz in objem obeh žirantk,in, ki sta se ob nastopu razjokali.Na odru se je odlično znašel tudi 55-letniiz okolice Celja, ki je zapel uspešnico Gigolo in požel val navdušenja.Glasen aplavz in štiri žirantske glasove je dobila tudi, ki je študirala glasbo na akademiji na Dunaju, nato pa je njeno pevsko pot prekinila anoreksija, o kateri je iskreno spregovorila v oddaji: »Odločila sem se, da želim nekaj postati in biti spoštovana glasbenica, zato želim Sloveniji pokazati svoja čustva in svoj talent.«Neposredno po svojem nastopu pa je s komentarjem žirijo presenetila, ki jo Slovenija pozna tudi kot nekdanjo pevko skupine Skater. »Mislim, da sem se malo polulala, ker me je prej tiščalo,« je povedala. Gledalce in žirijo je zabavala s country petjem, plesom, jodlanjem in energičnim nastopom, ki ga je nadaljevala z uspešnico Titanium. Trikrat je dobila 'ja', Marjetke ni prepričala,pa ji je dal še eno priložnost. Moški del žirije se je ob njeni neposredni izjavi zabaval, medtem ko sta bili Marjetka Volk in Ana Klašnja povsem šokirani ob njenem priznanju.