Ogabnosti na Kmetiji: prdijo in jejo

Tudi ko premagaš raka, življenje ni enostavno

LJUBLJANA – Naj bo oktober še tako siv in pust, za Tanjo Španić, predsednico združenja Europa Donna Slovenija, je že kar nekaj let rožnato obarvan. Prav tako za številne druge ženske, katerih življenja je zaznamoval rak na dojki. Že deset let je tega, kar si je Tanja sama zatipala bulico na dojki. Stara je bila komaj 26 let. »Šla sem k zdravniku, ki me je takoj resno jemal.