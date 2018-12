Odšel je mnogo prezgodaj: Bil mi je vse, kot moj otrok

Vas zanima, kaj se je letos najbolj bralo na portalu Slovenskenovice.si? Sledite povezavi

Leto se bliža koncu in čas je, da se ozremo nazaj. Kaj je najbolj zaznamovalo njeno leto, smo vprašali letošnjo udeleženko Kmetije»Mislim, da najbolj konji, kakor koli obračam,« je pojasnila. Maja je posvojila žrebeta, ki mu je umrla mama: »Še vedno ga hranim. To je bilo res naporno. Tri tedne sem vstajala na uro in pol, da sem ga nahranila. Huje, ko da bi imela svojega otroka.«Drugi dogodek, ki je najbolj zaznamoval letošnje leto, pa je smrt njenega konja Arčija, ki smo ga imeli priložnost videti tudi v šovu Kmetija: »Bil mi je vse, kot moj otrok.« Niti v najhujši nočni mori ni pričakovala, da bo s tega sveta odšel, kot pravi, po tako nenaravni poti. Ne glede na vse je hvaležna, da je bila ob njem osem let in pol. Še vedno pa v njenem glasu slišimo radost, ko se spomni tistega 27. aprila 2010, ko so Arčija pripeljali domov.Pa Kmetija? Tudi ta je zaznamovala iztekajoče se leto, prizna, a niti pol toliko kot konji.