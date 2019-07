Odličen uspeh slovenskih plesalcev

Kondicija je potrebna tudi za dvig takšnih pokalov.

Plesalca akrobatskega rock'n'rolla iz Plesnega mestainsta osvojila prvo mesto na svetovnem prvenstvu v ruskem Sočiju. Mlada plesalca sta v ne prav lahki konkurenci premagala odlične pare in potrdila visoko kakovost slovenskega plesa. Par je sicer pogost finalist evropskih in svetovnih prvenstev, tokratni rezultat pa je še utrdil njuno mesto med konkurenco. Miha pleše 8 let, Paulina dve več, skupaj sta sedmo leto.»Po lanski izjemno uspešni sezoni, ki sva jo končala na 3. mestu celoletnega svetovnega pokala, smo se skupaj s trenerjemainter vodstvom Plesnega mestainodločili, da naredimo drzno potezo, ki naju je ločila od preostalih parov. Izbrali smo novo glasbo, prilagodili malce drzno kostumografijo in za piko na i dodali težjo koreografijo, ki nama stilsko zelo odgovarja, kot kaže, pa tudi sodnikom. Izbrali smo skladbo Great balls of fire. Pogum se je izplačal in ta tekma je potrditev, da si včasih moramo upati in ne samo slediti drugim najboljšim,« pravita.Oba se dobro zavedata, da brez vzajemnega razumevanja, spoštovanja in garanja ni rezultatov. Sploh ne v konkurenci, kakršna je dandanes na svetovni sceni. »Želiva se čim bolje pripraviti na drugi del sezone, z novim letom pa upava, da čim bolje vstopiva v člansko kategorijo, a prej naju čakajo še trdo delo in priprava na svetovne pokale in svetovno prvenstvo,« pristavita. Še poseben izziv bo ubraniti naslov svetovnih prvakov. Konkurenca je močna in velika in prav vsak si želi najvišjih stopničk.»Za vrhunske rezultate so potrebni vsakodnevni dve- do triurni trening, zaupanje in odrekanje. Če veš, zakaj to počneš, in če si postaviš cilj ter dodaš ščepec strasti, dobiš recept za uspeh,« menita.V njunem plesnem programu še naprej vsekakor ostajajo atraktivne akrobacije, hitri dinamični gibi, skoki in obrati. Rock'n'roll ostaja paradna disciplina Plesnega mesta.Mnogi mislijo, da so lepi plesni rezultati tudi posledica romance in da sta Miha in Paulina zasebno par. »Nisva, sva pa dobra prijatelja, ki ob tem vesta, kaj si želita, in živita za isti cilj,« poudarita.