Obupana Lara Komar sporočila, da je v četrtek enostavno izginil 

Igralka in po novem žirantka v oddaji Znan obraz ima svoj glasse te dni bori s spletnimi nepridipravi. V četrtek so ji namreč vdrli v Instagram profil in ga izbrisali.»V četrtek zjutraj je moj Instagram profil izginil. Je to mogoče? Danes, ko se počutiš povezanega s celotnim svetom, ko se ti zdi, da ti je globalna realnost dosegljiva, sem se počutila popolnoma nemočno … Nekaj, kar sem gradila iz dneva v dan, kar sem s srcem spremljala … Fotografije, zapisi, sporočila, spomini … Kot nekakšen dnevnik, ki sem ga čutila kot svojega in obenem delila s followerji (sledilci op. a.), ki so me spremljali, in s katerimi smo se prijetno družili na tem omrežju, je v trenutku izginilo. Na pomoč so mi priskočili prijatelji, ki so začeli pisati iz svojih profilov na Instagram servis. Do sedaj ni bilo nobenega odgovora … Ustvarila bom nov začasen profil, z upanjem, da bom svojega dobila nazaj in s prepričanjem, da lahko svet družbenih omrežij nudi možnost širjenja svojih misli, izmenjave mnenj, lahko navdihuje in opozarja in tudi zato, ker bo mogoče moja zgodba pomagala, če se bo kdo znašel v podobni situaciji,« je Lara zapisala na svojem začasnem profilu.