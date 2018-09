Oboževalka Avdića vprašala za telefonsko. Tako ji je odgovoril

je eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih radijskih voditeljev pri nas, zato ne preseneča, da ima veliko oboževalcev in oboževalk. Ena izmed njih ga je neposredno vprašala za telefonsko številko, a je radijski voditelj ni ignoriral, temveč ji je odgovoril.Ker pa je oboževalka svoje vprašanje o telefonski številki postavila nekoliko nerodno, si je Denis privoščil šaljiv odgovor. »Kakšna je tvoja telefonska številka?« je vprašala oboževalka. Denis pa je podrobno opisal, da ima šest števk in se začne z 0. »Lahko bi rekel, da ni nič posebnega, je čisto navadna. Ne bi rekel, da je lepa, ne izstopa preveč in je kar dosti rabljena. Nikoli ni bila na servisu, lahko bi rekel, da je sploh ne vzdržujem. Je pa črne barve,« se je glasil opis, ki je v komentarjih pod Denisovo objavo na instagramu naletel na pohvale.»Lahko bi se malo bolj potrudil pri opisu, ampak O. K., naj ti bo, za prvič je v redu,« je zabavljivo napisal en komentator. Nekdo drug pa je ugibal, zakaj je oboževalka potrebovala njegovo telefonsko: »Gotovo je kakšna šugr mama«.