Ob razkritju otrokovega spola jokala

in njen srčni izbranecsta si konec avgusta obljubila večno zvestobo, nekaj dni pozneje pa sta še razkrila, da pričakujeta svojega prvega otroka. In ker par živi v Londonu, sta se še pred poroko odločila, da bosta izpustila priljubljeni baby shower, sta pa zato priredila zabavo, na kateri sta razkrila spol otroka. »Težko bi spravila vse prijatelje in družino decembra v London, tako da sva najin obisk avgusta izkoristila še za eno sladko presenečenje. In spol je bil presenečenja tudi za naju. Na dan ultrazvoka sva namreč prosila zdravnika, naj nama spol otroka zamolči ter ga napiše na list papirja. Bilo je težko, saj sva bila radovedna, vendar sva vedela, da bo še lepše izvedeti takrat kot najini najbližji,« pripoveduje Sanja in razlaga, da je Matej ob njunem prihodu v Slovenijo prosil prijatelja, naj mu na podlagi zdravnikovega pisma pripravi konfete v pravi barvi.»Midve s sestropa sva tačas okrasili hišo s pompomi, baloni, Instagramovim okvirjem za fotkanje, plakati iger ugibanja, modrimi in roza pijačami in tako naprej, imeli pa smo tudi torto, ki je bila znotraj modra in roza. Okoli sedmih zvečer smo bili vsi zbrani in pripravljeni na razkritje. Začeli smo z odštevanjem od 10 do 0 in takrat je počilo,« pripoveduje Sanja. Naokrog so poleteli modri konfeti in takrat so jo prevzela čustva. »Ne vem zakaj, ampak popolnoma sem bila presenečena. Ta trenutek je bil tako poseben in vsi smo začeli jokati. Pričakujeva fantka! Malega lepega fantka. Matej je tekel naokoli, kot bi kdo zadel gol na nogometni tekmi,« pripoveduje Sanja v smehu in doda, da je bil njen najdražji sicer do zadnjega prepričan, da se jima bo rodila deklica, ona pa si ni upala ugibati, katerega spola bi bil lahko otrok. »Vse, kar vem, je to, da ta mala duša prihaja v najino življenje v pravem času. Hvaležna sem, da sem imela in še vedno imam lepo nosečnost,« je hvaležna za trenutke, ki ji preživlja v zadnjih mesecih in jih bo vse do januarja, ko bo na svet prijokal njun prvorojenec.