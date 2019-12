Nuša Lesar je šla pod nož

Z rednim spremljanjem našega telesa lahko preprečimo marsikatero tragedijo.

Tisti, ki priljubljeno voditeljicopoznajo in jo spremljajo, vedo, da je imela od nekdaj tik ob nosu materino znamenje, ki ga je že pred časom sprejela kot del sebe, a se je po posvetu z dermatologinjo kljub temu odločila, da se ga znebi. »A ker si dam vsako leto jeseni pri dermatologu pregledati vsa znamenja, me je dermatologinja opozorila, da to znamenje, ki sicer ni nevarno, precej raste in bo še raslo. Na neki točki bi ga verjetno morala odstraniti, le da bi imela kasneje na obrazu večjo brazgotino, kot jo bom imela zdaj,« pravi Nuša, ki s svojimi sledilci na instagramu večkrat deli svoje mnenje. Med drugim je pred kratkim dejala, da se enkrat na leto odpravi na »redni servis«, da opravi preventivne preglede.»Z rednim spremljanjem našega telesa lahko preprečimo marsikatero tragedijo, saj telo večinoma pokaže opozorilne znake. Kožni rak je najpogostejši rak pri ljudeh, zato se mi zdi nujno spremljati spremembe na koži, še posebno ker v resnici ni treba veliko,« pojasnjuje simpatična voditeljica, ki je v minulih dneh oddajo Svet na Kanalu A vodila z obližem ob nosu, a ga ni nihče opazil.