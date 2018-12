Novinarka v solzah z novim letom zapušča Pop TV

»Danes se ne poslavljam le od leta 2018, ampak, po lastni odločitvi, tudi od Pop TV. In novinarstva. S par solzami, z nepozabnimi spomini. Niti sekunde mi ni žal. Hvaležna sem zanje. Pa za ljudi, ki sta mi jih prinesla na pot. Posebne, drzne, take, ki iz Zemlje delajo prijeten kraj,« se glasi zapis novinarkeInformativnemu uredništvu Pop TV se je Kobetova pridružila januarja 2008. Svojo novinarsko pot je začela že ob koncu osnovnošolskih let, ko je na Radiu Slovenija krajši čas soustvarjala mladinsko oddajo Sobotna raglja. Med študijem novinarstva in italijanščine je šest let kot novinarka, moderatorka oddaj in nekaj časa tudi kot urednica delala v aktualnopolitični redakciji Radia Študent, tri leta pa je delala tudi na javni televiziji.