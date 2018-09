Po nasilju, zaradi katerega je ena od tekmovalk morala zapustiti šov Bar na Planet TV ( razkrili smo, katere besede so Jasmino pripravile do tega, da je vzrojila in fizično obračunala s sostanovalko in sotekmovalko ), v hiši še vedno ni miru.Tokrat sta bili – na srečo le v besedni vojni – divjiin, hči nekdanje političarke. Padle naj bi težke besede, pljuvalo se je, leteli naj bi stoli, a fizično naj ne bi obračunali.