Nova lestvica za Evrovizijo: Slovenija kotira visoko

Škandal na Emi, brutalna kritika , nato pa preobrat. Različne stavnice in lestvice so slovenskima predstavnikoma na letošnjem izboru za Evrovizijoinzačele kazati vse boljšo uvrstitev.Belgijski glasbeni kanal XAZ vsakih nekaj dni objavi novo lestvico pesmi, ki bodo nastopile na Evroviziji. Danes je na njej 33 držav (v Izraelu jih bo maja nastopilo 42), pesem Sebi pa ostaja na visokem devetem mestu. Sodeč po komentarjih pod objavo, je pesem slovenskega dua prepričala kar nekaj ljubiteljev Evrovizije. Na prvem mestu kraljuje nizozemska pesem pred italijansko in švicarsko.Ali se bo navdušenje nad slovensko pesmijo pretopilo tudi v glasove, bomo najprej videli 14. maja, ko bo prvi polfinalni večer ter bosta Zala in Gašper nastopila kot deveta. Sodeč po napovedih, jima bo, tako kot lani, uspel preboj v veliki finale, ki bo 18. maja, v njem pa se bo predstavilo 20 pesmi.