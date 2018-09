Niso jih prisilili, sami so zapustili šov na Planet TV

Grega. FOTO: Planet TV

​Odtrgalo se mu je

Karmen. FOTO: Planet TV

Katarina. FOTO: Planet TV

V resničnostnem šovu Bar so se v 24 urah zgodili trije odhodi. Potem ko smo že poročali o odhodu , sta to prostovoljno storila šein. Štajerkaje v Bar poklicala svojega fanta in mu povedala, da bo odšla domovJaz grem danes domov, ker mi to ni treba. Prišel je moj fant, ker sem sama tako želela. Želim si iti danes domov.«Snela je mikrofon in odšla na pogovor z. »Zelo mi je žal, ampak tvoje obnašanje je bilo nesprejemljivo,« je dejal in jo kaznoval s tremi kartoni ter jo na ta način poslal domov. A dejstvo je, da si je to sama želela.V petkovem večeru se je odtrgalo še Gregi. Pakiral je kovček in na glas kričal: »Razkrinkal sem vam te smrade. Resnico sem vam povedal, pa smo še vsi tule. Namesto da bi spakirali. Konec je. Konec je. Tega ne razumete?« In odšel iz resničnostnega šova. Dan kasneje je vodja Bara Emi dejal, da je ta odhod zanj veliko olajšanje.Voditeljica oddaje je potem vprašala, ali še kdo želi zapustiti Bar, in se je nemudoma oglasila Karmenz dvigom rok in na vprašanje, zakaj si želi oditi, čeprav je priljubljena, dejala: »V moji glavi se ne dogaja bistveno nič. Ugotovila sem, da nisem za to. To bom naredila. Odšla. Takoj zdaj.« In je odšla z velikim pozdravom sotekmovalcev.A to še ni bilo vse, malce po koncu sobotne oddaje je po pogovoru z Emijem samovoljno šov zapustila tudi