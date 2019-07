Nika Kljun je dobila svojo sobo

Nika z mamo Janjo, očimom Danijelom in očetom Zoranom.FOTO: DANILO KESIĆ

Prav kul je imeti svojo sobo.

Trenutno najslavnejša slovenska plesalka ima v teh dneh velik razlog za veselje,je namreč v hotelu Šport na Otočcu dobila svojo sobo. Njena slika v naravni velikosti je na steni nad posteljo, in kot pravijo v Termah Krka, je med obiskovalci zanimanje za bivanje v Nikini sobi zelo veliko.Po drugi strani ta soba tudi Niki veliko pomeni, vesela je, da je lahko del strastne športne zgodbe. Čeprav je zelo zaposlena – že skoraj deset let poučuje ples v svetovno znani plesni šoli Millennium Dance Complex – in vajena dosežkov svetovnega kova, je iz Los Angelesa z veseljem priletela na odprtje svoje sobe, s seboj pa je pripeljala mamo, očetain očima»Soba 210, Nikina soba, je velik poklon mojemu delu. Prav kul je imeti svojo sobo, še zlasti v hotelu, kjer so res z vsem srcem predani strastem in športu in zagovarjajo aktivno, zdravo življenje, polno iskric v očeh,« je dodala Nika.Slovenska ambasadorka plesa in solastnica družinske plesne šole Bolerose že od mladih nog ukvarja z različnimi plesi, kar ni nič nenavadnega, saj njena mama Janja Pušl že skoraj tri desetletja pomembno kroji slovensko plesno sceno. »Trenirala sem jazz, balet, step, hip hop, ulični jazz, standardne plese in latinsko-ameriške plese,« je naštevala Nika, večkratna državna prvakinja v plesu, ki je zmagala tudi na evropskem plesnem prvenstvu, že pri 17 letih pa je s solo hip hop nastopom postala svetovna prvakinja. Kot koreografinja je v številnih odmevnih projektih sodelovala z zvezniki svetovnega slovesa.»Te izkušnje so zame vedno poseben izziv. Sodelovala sem že s, lani, na primer, so me na svetovnem prvenstvu Fife navdušiliin, bila sem gostja v priljubljenih oddajah The Ellen Show, Mickey's 90 Spectacular, Disneyland, So You Think You Can Dance, La Banda in še bi lahko naštevala,« je poudarila Nika in na naše vztrajanje dodala še: »No, od zvezdnikov, s katerimi sem plesala, lahko omenim, skupino One Direction,. V živo sem nastopala v odmevnih šovih America's got talent, v ameriški različici šova Zvezde plešejo, v The Voice in X Factor pa tudi na MTV Music Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards in številnih drugih.« Nika je na družabnih omrežjih idol mladim po vsem svetu, plesni videoposnetki na njenem kanalu ​na youtubu pa pogosto presežejo dvajset milijonov ogledov.