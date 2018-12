Neverjetno: Slovencu na hrvaškem festivalu nagrada za najboljšo glasbo

Mnogi na Hrvaškem verjetno niti ne vedo, da je doma na sončni strani Alp.

Na Hrvaškem je že prava zvezda in številni se želijo fotografirati z njim. FOTO: Facebook

28

let ima zdravstveni tehnik iz Ljubljane.

, 28-letnemu Ljubljančanu, ki je po izobrazbi zdravstveni tehnik in dela v operacijski dvorani ljubljanske ortopedske klinike, je uspel veliki met. Še nobenemu slovenskemu glasbeniku ali skupini ni namreč uspelo, da bi s svojimi pesmimi, ki jih resda poje v hrvaškem jeziku, tako očaral naše južne sosede, da so ga vzeli že skoraj za svojega. Običajno je ravno obratno, saj hrvaški pevci in skupine polnijo naše dvorane, in mnogi se upravičeno jezijo, ker izpodrivajo domačo glasbo. Robertu pa je uspelo, da je prodrl na veliko večji hrvaški trg, kar je po eni strani dokaz, da poje všečne skladbe.Mnogi na Hrvaškem verjetno niti ne vedo, da je doma na sončni strani Alp. Robert je na festivalu Zlatne note v hrvaških Križevcih prejel nagrado za najboljšo glasbo za pesem z naslovom Tija san te jubit. »Tokrat me je spremljala vrhunska dalmatinska klapa Jadranski maestrali. Avtor glasbe in besedila je priznan hrvaški glasbenik, za aranžma pa je poskrbel vrhunski glasbeni producent iz Zagreba,« je za Slovenske novice povedal Robert, ki je za omenjeno skladbo na Hvaru že posnel videospot. Letos je to že tretja nagrada, ki jo je prinesel s festivalov na Hrvaškem, zato že napoveduje: »Tudi za leto 2019 imam veliko načrtov, čakajo me novi festivali, nove skladbe in tudi veliko koncertov,« pove Robert, za katerega bo december zelo pester.Nedavno smo poročali, da je hrvaške poslušalce osvojil tudi s pesmijo Suzo moja, gorkog okusa, saj je oktobra letos na festivalu Darfest 2018 v Daruvarju prejel prvo nagrado žirije (grand prix). V žiriji je bil tudi priznani hrvaški glasbenik. Zagotovo je Robert pri naših južnih sosedih uspešen tudi zato, ker sodeluje s hrvaškim glasbenim producentom, a je tudi sodelovanje s slovenskimz Vrhovcev uspešna poteza. Z nagrado v Daruvarju pa si je že zagotovil nastop v superfinalnem večeru na festivalu Marko Polo fest na Korčuli prihodnje leto.