Neprijetna izkušnja slovenske voditeljice

Nisem si hotela priznati, da se to res dogaja.

Voditeljica, ki se z oddajo Klepet ob kavi seli v jutranji termin na Planet TV, je v preteklih sezonah obdelala že vrsto tem, ki zadevajo predvsem zdravje in kakovost življenja. A sama pravi, da je ne zanimajo samo alternativne teme, temveč tiste, ki ponujajo celostni pristop. Priznava, da je imela kar nekaj slabih izkušenj, zaradi katerih pa se zdaj bolje odloča.»Več kot desetletje je minilo, odkar sem združila svoje delovanje na področju zdravstva in kakovosti življenja s televizijskim ustvarjanjem in v tem času sem naredila toliko napak, pridobila toliko slabih izkušenj, da me je izučilo, da se danes bolj pametno odločam. Kar seveda ne pomeni, da nikoli ne brcnem v temo,« pravi Jasmina in trdi, da ima slabih izkušenj toliko, da na kilometer zavoha šarlatana.»Neprijetno izkušnjo sem imela tudi s starejšo osebo, ki je med izvajanjem terapije z vizualno-zvočno napravo, nameščeno prek oči, masturbirala, a sem bila še premalo samozavestna in si nisem hotela priznati, da se to res dogaja,« je povedala o neprijetnem dogodku na terapiji, na katero se seveda ni vrnila nikoli več.