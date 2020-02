Nekdanji mož jo roti: Grozljivo je, kar počneš najini hčeri. Nehaj, Karin!

Manekenka, ki se je oktobra 2018 na skrivaj poročila z, s katerim se zdaj menda ločujeta, je v teh dneh rodila deklico. Je pa, kot kaže, situacija v novonastali družinici vse prej kot rožnata. Mertelj je na instagramu razkril, da deklice še ni videl, prav tako naj ne bi imel besede pri izbiri imena. Njun boj za pozornost poteka predvsem prek spleta, na pisanje medijev se je odzvala tudi Karin.»Borila sem se in še naprej se bom, za mojo princeso. Kar sva prestali do zdaj, je grozljivo,« je med drugim Karin zapisala na instagramu. Pravi, da njena plat zgodbe še kako obstaja in da govori o nehumanih početjih. Na koncu je dodala še, da so bili podatki iz rojstnega lista objavljeni, še preden ga je sama prejela v roke. »Da oče ni naveden, pa ni moja krivda, temveč tako narekujejo DZ (družinski zakonik, op. p.) in pa izjave očeta.«Zdaj je žogico vrnil Mertelj (nelektorirano): »Grozljivo je, kar počneš najini hčeri. Nehaj Karin! Pridi ven iz te tvoje miselne luknje in igranja žrtve - pusti te zlobne prisepetalce! Najina hčer ni brezmadežno spočeta. In rabi očeta prav tako kot mater. Od kar si zbežala odklanjaš pogovor, mediacije, ... vsakega ki ti pove kaj drugega kot želiš slišati pa grobo brcneš iz svojega življenja. Ostalo ti je manj kot 10 ljudi ki še podpirajo to tvojo laž in dejanja. Kdaj boš spregledala?«