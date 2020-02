Nekdanja slovenska pevka na robu solz

Nekdaj silno priljubljena pevka za otroke in mladinoje na družbenem omrežju spet izlila svoja čustva. Tokrat zato, ker je svojega prvega sinamorala vpisati v šolo.»Pikec moj ... kam mi rasteš? Danes sem komaj zadrževala solze, ko smo se z Dantejem odpravili na vpis v prvi razred. Lepo ga je bilo opazovati kako je vesel in ponosen. On je sedaj že velik fantek, ki osvaja pomembne korake v svojem življenju. Ampak on bo vedno moj fantek. Danes sem se smejala z njim in ga spodbujala, čeprav mi je bilo pri srcu res težko. Velikokrat so mi govorili, ko sem kdaj potarnala kako ne spimo ponoči, pa krči, pa zobi, pa bolezni in prebedene noči, da bo še prehitro minilo in kar naenkrat bodo šli v šolo... no sedaj se mi zdi kot da je to bilo včeraj. In čas res hitro teče, zato uživajmo vsak trenutek, ki nam je dan, da ga lahko preživimo z družino. To je najbolj pomembno in bistvo življenja,« je zapisala.Hajdi je sicer zelo prisotna na družbenih omrežjih in rada deli z javnostjo svoje zasebno življenje.