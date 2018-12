Ne boste verjeli, kje bodo Modrijani preživeli silvestrovo

Pogrešali bodo oder

1-krat doslej v 18 letih so bili za novo leto prosti.

Skoraj neverjetno, pa vendar res, Modrijani bodo v letošnji silvestrski noči brez obveznosti. No, kljub vsemu bodo z mnogimi še kako v stiku, če ne drugače, prek televizije, saj bodo tudi oni z mnogimi drugimi glasbeniki odštevali sekunde do novega leta v oddaji Silvestrski pozdrav, ki so ga v Mariboru posneli že sredi decembra.Pa vendar smo bili vajeni, da so Modrijani skoraj vsako leto na silvestrovo delali in zabavali množice v večjih slovenskih mestih. Zato smo novico, ali drži, da bodo res prosti, preverili pri frontmanu ansambla. »V zadnjih 18 letih smo bili prosti samo enkrat, vsa druga leta pa smo igrali. Prvič na prelomu tisočletja, leta 2000 na Dobrni. Letos pa bomo res prosti, saj nam je špil za silvestrovo odpadel,« je za Slovenske novice razkril Blaž.Nadaljeval je, da so se okoli tega s preostalimi modrijani veliko pogovarjali in ugotovili, da bodo oder na silvestrski večer pravzaprav zelo pogrešali in da nikoli ni bilo tako hudo in tako mrzlo, da bi šli od doma s težkim srcem. »Dejansko je bilo igrati na silvestrovo vedno zelo lepo doživetje, da o odštevanju s prijetno publiko ne govorim. A brez skrbi, Modrijani se bomo kljub temu imeli lepo. Bomo enkrat v družinskem krogu z najbližjimi, po polnoči pa kje na prostem, s prijatelji,« nam je povedal Blaž, ki pravzaprav edini še nima družine, kar pa ne pomeni, da je sam. A svojo zasebnost, v nasprotju z drugimi, skrbno čuva zase.Pravi pa, da silvestrske občutke pogrešajo že zdaj. Drugače je priin, ki že imajo otroke. Sploh Rok bo prvič s svojo, sinomter letos rojeno hčerkico. »Najverjetneje bomo kar doma, na toplem. Otroka tako in tako hitro zaspita, midva pa si bova vzela čas zase,« pravi Rok. Ni pa povsem gotovo, ali bosta prosta tudi Franjo in njegova, ki ju pogosto povabijo v družbo, da poskrbita za kakšno lepo glasbeno kuliso kot duet. Ko je Marina to, da se govori, da bosta morda na silvestrovo nastopala, objavila na družabnem omrežju, se je hitro oglasil, peti član Modrijanov, in ju v šali povprašal, ali morda potrebujeta še kakšnega back vokalista.»Pa enega kitarista, harmonikarja in pevca poznam, ki so tudi fraj ...« se je pošalil v odgovoru. Tisti, ki bi Modrijane radi slišali in videli, pa boste prišli na svoj račun že zelo kmalu po novem letu. V petek, 11., in soboto, 12. januarja, bo namreč Televizija Slovenija v dveh delih predvajala letošnjo Noč Modrijanov, ki zaradi razsežnosti projekta v javnosti še vedno odmeva.