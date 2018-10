Nateg v Kmetiji

Nov dan, novo presenečenje. Tako lahko rečemo po ogledu včerajšnje Kmetije. Sandi, ki je v dvoboju v areni proti Joelu izgubil v spretnosti, še ni zapustil bitke za glavno nagrado, ampak se je v bedi in pomanjkanju pridružil Alexandru, Denisu, Lari, Mihi in Sabini. Ti se, kot je znano, skrivajo v gozdu, trpijo pike komarjev, pomanjkanje hrane ... Sandi bo tako morebiti vnovič dobil priložnost videti kisle obraze Joelovih oboževalcev s kmetije, ki si jih je tako želel uzreti.



V areni je bilo ob njunem boju precej pestro. Vsi so navijali za Joela (Anna je za vse narisala risbe z njegovo podobo, s katerimi so mahali, celo peli so mu Johnny šampion), a Sandiju je, tako je dejal pred bitko, to vlilo dodatnih moči. Na koncu tega ni bilo videti, saj je Joel zmagal z veliko prednostjo. Morebiti mu je pomagala dobra energija, ki mu jo je Anna z dekleti pošiljala na daleč iz svojih prsi in maternice (ne, ni šala).



Trenutno so izredno zanimivi tudi odnosi na luksuzni kmetiji. Fantje že kujejo načrte, koga po odhodu Sandija postaviti na katero mesto, Franko pa dvomi o zanesljivosti nekaterih zaveznikov. Izpostavil je Nika, ki da se je malo zaljubil in da ga je zaradi tega mogoče vrteti okoli prsta. »Nik bi komod zafrknil, zato mu ne zaupam,« pravi Franko. Nik sicer ne skriva, da se na posestvu najbolje razume z Joelom in s črnolaso Aneto.



Kmetija je bila tudi tokrat polna solz. Pa ne radostnic. Luko namreč doma čaka hči, ki bi morala tik pred začetkom Kmetije shoditi. Zaveda se, da bo zamudil Sijine prve korake, zaradi česar mu je izredno hudo, na to pa ga je še dodatno opomnil njen rojstni dan. »Zelo mi je hudo, ker tega ne bom doživel. Tudi če mi bo žena povedala, kako so se imeli fajn, kako je shodila, je to čisto drugače, kot to videti. Da ti ostane v spominu,« je govoril in si brisal solze. Na koncu je povedal, da bo poskusil zmagati in nagrado prinesti domov kot neko opravičilo, ker jih je zapustil: »Dobro praznujte, uživajte, jaz pa se bom trudil čim kasneje priti,« je zaključil.