Naši viri: iz Bara vrgli tekmovalko

»Nasilje, na splošno v vseh šovih, je strogo sankcionirano.« Tako so nam odgovorili s Planet TV, po naših vprašanjih o nočnem spopadu v Baru, na katerega nas je opozoril bralec.



Pisali smo že, da sta si v lase skočili Lara in Jasmina, zadnja pa je proti svetlolaski celo zamahnila z roko in jo, kolikor je videti na posnetku, tudi zadela. Planetovci niso želeli razkriti, kakšna usoda je doletela Jasmino, naši dobro obveščeni viri pa so nam prišepnili, da je morala vročekrvna Jasmina pobrati šila in kopita ter Bar zapustiti.



Do zdaj je po rednem izločanju z vročim stolom Bar zapustil le en tekmovalec – Žiga, medtem ko so Grega, Karmen in Tamara izpadli bodisi na lastno željo bodisi so jih izključili. Iz šova si je želela tudi Katarina, ki pa si je na koncu premislila in se vrnila v bitko za petdeset tisočakov.