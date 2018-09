Napad na hčerko nekdanje slovenske političarke

Alkohol in mladost. Kombinacija teh dveh lahko ljudi združi pa tudi razdruži.



Po kratkem uživanju v barovski hiši ob začetku šova Bar na Planet TV se je veseljačenje kmalu sprevrglo v prepir. Glavno vlogo sta imela Katarina, hči nekdanje političarke Andrijane Starina Kosem, in Erik. Ta ji je zameril dotikanje njegovega kozarca in vina. Razumeti je bilo, da je ob tem izrekel še neprimerne besede, ki jih je Katarina pred kamero ponovila, a so jih na Planetu zakrili s piskom.



Erik je s povzdignjenim glasom dejal, da se njegovega kozarca nihče ne bo dotikal, kot tudi, da mu je vino vzela brez vprašanja. Katarini so se po obrazu ulile solze, Erika pa je to še dodatno podžgalo: »Joče se, stari moj, prvi dan se jočeš. Jaz sem realen. Joči se, daj, joči se, stari! Mehkužci so prišli v šov.«