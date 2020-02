Na Ptuju poleg mask tudi veliko glasbe

Nina Pušlar bo med izvajalci, ki bodo skrbeli za odlično razpoloženje pustnih šem.

Polkaholiki bodo zabavali pustne šeme in druge obiskovalce prihodnjo soboto.

Ptuj je letošnja evropska karnevalska prestolnica.

Že minuli vikend se je na Ptuju začel pustni čas, v katerem se v najstarejšem slovenskem mestu, ki je lani zaznamovalo 1950. obletnico od prve pisne omembe mesta, povsem spremenijo navade, delovni ritem pa je bolj sproščen. Ne nazadnje je Ptuj letošnja evropska karnevalska prestolnica, edinstveno etnografsko doživetje pa bo ponudilo dragocen vpogled v slikovite tradicionalne obrede od blizu in daleč.Na ulicah in trgih vam bodo delali družbo številni tradicionalni domači pustni liki iz Slovenije, z več sto kurenti na čelu, pridružili pa se jim bodo liki iz več kot desetih držav Evrope in sveta. Ob kurentih bo tudi več drugih pustnih likov, ki so umeščeni na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Seveda brez glasbe ne gre. In preverili smo, koga vse so organizatorji letos povabili.Pred časom se je namreč na družabnih omrežjih razvnela razprava o tem, da slovenskih izvajalcev skorajda ni. A to ne drži, saj so skoraj vse dni prisotni domači glasbeniki, tudi ansambli, ki izvajajo pristno domačo narodno-zabavno glasbo. Minuli vikend so v karnevalski dvorani, ki je ločena od osrednjega prizorišča, že nastopile hrvaške Učiteljice in, v petek je bil na odru naš, v soboto pa. Včeraj so v karnevalski dvorani za zabavo skrbeli izključno slovenski izvajalci, Mambo Kings in, nekoliko drugače pa bo danes, ko bodo na odru naš, za katerega vemo, da poje le hrvaške pesmi,inV torek, 18. februarja, bodo v karnevalski dvorani zabavali obiskovalce Ribič Pepe, Čuki in Dunking Devils, prihodnji petek pa Grupa Vigor,in DJ Ney. Na pustno soboto, ko bo velik karnevalski bal, bodo nastopiliin Polkaholiki. V ponedeljek, pred pustnim torkom, ko bodo na Ptuju v glavnem najmlajši, pa znova Ribič Pepe s skupino BQL. Po povorki to soboto po mestnih ulicah Ptuja bodo za zabavo skrbeli Vražji muzikanti. Prihodnji teden, v petek, bo nastopil, medtem ko bosta na Kurentancu v ptujski dvorani v soboto, 22. februarja, igrala Parni valjak in Tabu, v mestnem jedru pa bo za pravo meščansko zabavo poskrbela skupina Annay trio.Po nedeljski povorki v mestu prihodnjo nedeljo, torej 23. februarja, bodo peli in igrali člani skupine Harmonk’N’Roll. Živahno dogajanje bo vrhunec doseglo na pustni torek, ko bo na ulicah in trgu starega mestnega jedra še zlasti veliko mask, za zabavno slovo od pusta pa bosta poskrbela skupina Poperkeg in Ansambel Pajdaši, ki so eden najboljših narodno-zabavnih ansamblov pri nas. Kot kaže bežen pregled, se bo našlo za vsak okus nekaj, predvsem bo na Ptuju zvenela tudi harmonika, ki je brez dvoma inštrument, brez katerega ne mine nobena dobra pustna zabava.