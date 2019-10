Na Kitajskem Timu Gajserju zapeli himno

Motokrosist Tim Gajser je ob zaključku sezone v razredu MXGP na Kitajskem, v kateri je bil tako rekoč nepremagljiv, ostal brez slovenske himne. Laščani pa so mu jo zapeli. FOTO: Facebook

Osemdesetčlanska zasedba Laške pihalne godbe, ki se je minuli teden mudila na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, kjer so nastopili na otvoritveni slovesnosti na 30. Šanghajskem turističnem festivalu, in to z vsemi tremi sekcijami, godbo, mažoretami in bobnarsko skupino, se je konec tedna že vrnila v domovino. V soboto pa so že nastopili doma, na prvem GuštFestu v Laškem, ki ga je organiziralo Turistično društvo Laško. Še sreča, so si bili enotni, saj jih je v daljni Kitajski navdušilo marsikaj, le kulinarika ne, zato so komaj čakali na specialitete, ki so jih na GuštFestu minulo soboto pripravljali priznani kuharski mojstri, od domačinadoinNa Kitajskem pa je v času njihovega gostovanja po naključju potekal tudi zaključni del sezone v motokrosu, v kategoriji MXGP,kjer je bil nepremagljiv naš motokrosist. Žal pa organizatorji zanj niso imeli pripravljene slovenske himne. Ko so za to slišali Laščani, so zagato nemudoma rešili. Naročili so avtobus in se odpeljali do hotela, v katerem sta bivala Gajser in njegova ekipa. Zaradi pozne ure našemu šampionu himne niso smeli zaigrati, zato pa so mu našo Zdravljico kar zapeli. Seveda je bil Tim presenečen in ganjen, saj česa takega ni pričakoval. Zanimivo je, da so se oboji v istem času mudili na Kitajskem, na sicer povsem različnih dogodkih, na koncu pa slavili skupaj, kar bo vsem ostalo v lepem spominu.