Milijonar: »Manjka iskrivi, duhoviti, poredni, radovedni Jonas«

Nekateri so gledali Slavka, mislili pa na Jonasa. FOTO: Planet Tv

Tini se je pri tem vprašanju zataknilo. FOTO: Planet Tv

Tina je priznala, da je do voditelja čutila nekaj strahospoštovanja.

se je kmalu potem, ko se je po dolgih letih poslovil od vodenja Odmevov na nacionalki, vrnil na male zaslone. Dolgoletni voditelj in novinar na Televiziji Slovenija je razveselil mnoge Slovence, saj se je na Planet TV vrnil nekdaj priljubljeni kviz Milijonar.V prvi oddaji so se na vročem stolu preizkusili trije tekmovalci, med njimiiz Maribora, ki so jo ljubitelji resničnostnih šovov lahko spremljali v oddaji Bilo je nekoč na Planetu. Tina je na prvih pet vprašanj odgovorila brez težav, pri šestem pa se ji je zataknilo.Potem ko je za izhod v sili uporabila glas ljudstva, ki ji odločitve ni preveč olajšal, se je odločila, da bo nekoliko tvegala, in izbrala odgovor B. Tveganje se ji ni izšlo, saj je bil njen odgovor napačen, vseeno pa je v žep na koncu pospravila 300 evrov.Po izkušnji na vročem stolu je Tina priznala, da je do voditelja čutila nekaj strahospoštovanja. Izkupiček bo porabila za nakup vstopnic za nogometne tekme, poroča Planet TV.Prva oddaja slavnega Milijonarja je v javnosti naletela na različne odzive; nekatere je zmotila višina glavne nagrade, ki znaša 100 tisočakov, kar ni niti blizu milijona, kot obljublja ime kviza, drugi pa v vlogi voditelja pogrešajo»Manjka iskrivi, duhoviti, poredni, radovedni Jonas,« je zapisala ena od uporabnic twitterja. Po drugi strani del slovenske javnosti ostaja zvest priljubljenemu voditelju brez dlake na jeziku, Bobovnik jih je v novi vlogi enostavno navdušil.