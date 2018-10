Massi se razburja, tako mu je odgovarila Ilka

Andrea Massi. FOTO: Jure Eržen, Delo

LJUBLJANA – Te dni je v smučarskih krogih znova dvignil prah, partner in soustvarjalec največjih uspehov, in po pisanju Dnevnika okrcal trenutno najboljšo slovensko smučarkoker mu ta menda ni dovolila vstopa v vetrovnik, kjer je testirala opremo za novo sezono. Menda zaradi zamer, ki naj bi jih gojila do Massija. Svoje je dodala še Tina, ki je z objavo. Toda tudi Ilka je povedala svoje. Oglasila se je prek svojega predstavnika za javnost, ki je razkril precej drugačno ozadje. Po poročanju časnika EkipaSN je Massija v Sovodenj pri Gorici poklicalvodja tekmovalne ekipe švicarskega podjetja Stöckli, sicer srčni izbranec aktualne smukaške svetovne prvakinje, toda zato, da bi prinesel smuči znamke Stöckli za potrebe fotografiranja, saj jih v Ilkinem taboru niso imeli s seboj.»Massi je prinesel smuči in hotel vstopiti v vetrovnik. Toda noter ga ni spustillastnik podjetja Energiapura, saj ni želel, da bi Massi opazoval oziroma videl, kako aerodinamični oziroma zračnopropustni so kombinezoni. To je seveda poslovna skrivnost podjetja, in če bi Massija spustili v vetrovnik, da bi videl rezultate testiranja, bi bilo nekaj podobnega, kot če bi nekoga iz Nata spustili na testiranje orožja ruske vojske. Ilka Štuhec in njena mamasta bili res tisti čas v vetrovniku in sta testirali opremo, tam so bili tudivendar sploh nista vedeli, da je Massi prišel v Sovodenj. Ilka ni mogla prepovedati Massiju vstopa v vetrovnik, ker sploh ni vedela, da je Massi tam,« so sporočili v taboru Ilke.