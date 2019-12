Marjanca ga je dobro pregnetla, zadovoljstva ni skrivala (FOTO)

FOTO: Voyo

V Kmetiji je vse v znamenju napetega pričakovanja finalnih oddaj. Ostala je še peščica tekmovalcev, ki se pridno pripravljajo na zadnje boje v areni.se je tako zadnje dni učil pratiko,pa se je razveselila obiska svojega očeta in njegove partnerice, ki je tudi maserka. Ta je Saro nekoliko sprostila in ji privoščila masažo.Ko je Rene videl, kako se razvaja Sara, si je tudi sam zaželel nekaj sproščanja.ni ničesar prepustila naključju, zato ga je povabila v sobo, kjer je pripravila masažno posteljo in olje. Ko je slekel majico, se ni mogla načuditi njegovim mišicam in ga je vprašala, ali je zatečen.»Med nama z Marjanco je 27 let razlike, se pravi ona ima 27 let več izkušenj. Saj veste, kako pravijo, stara koka, dobra supa, in Marjanca je definitivno dokaz tega,« pa je dogajanje komentiral Rene.