Maja Keuc ima dovolj: razkrila, kdo ji ni plačal za nastop

Maja Keuc se je odločila, da javno opozori na mariborske organizatorje, ki ji niso izplačali honorarja za nastop, in posvari glasbene kolege pred nepoštenim naročnikom (nelektorirano).



»Nikoli si nisem mislila, da bom morala kdaj javno koga objaviti. Pred slabim letom in pol smo imeli skupaj z glasbeniki čudovit koncert v Salonu uporabnih umetnosti, ki je bil razprodan. Nato je sledil še en koncert dva meseca za tem, ki je bil spet razprodan. Nato so se vse do dan danes v polnem toku tam odvijali še drugi koncert. Sama sem svoje plačilo za svoj koncert dobila kakšna dva tedna nazaj. Moji glasbeniki ga najbrž nikoli ne bodo ugledali. Opozoril prijaznih in takšnih z malce resnejšo noto je bilo več kot dovolj in vsak drugi mesec ali teden nam je bilo plačilo obljubljeno. Pa nič. Po pogovoru z drugimi glasbeniki očitno nismo edini, ki za svoje delo nismo dobili plačila. Ne gre se za to, da bi bilo naše življenje odvisno od tega “bajnega” honorarja, gre se za način in odnos, ki ga ima Salon uporabnih umetnosti do svojih glasbenikov. V prihodnje bi svojim glasbenim kolegom svetovala, da 2x premislijo, če si tam želijo nastopati. Resnična škoda za tako lep ambient s toliko potenciala in “duše”.«