Ločitve in razhodi, ki so pretresli Slovenijo

Razveze so boleče epizode za marsikoga, saj v življenju ni veliko stvari, ki bi bile težke tako kot ločitev. Skozi bolečo izkušnjo razhoda je šlo tudi nekaj znanih Slovencev.Najodmevnejša je bila zagotovo ločitev manekenke Iryne Osypenko in poslanca SD Matjaža Nemca, ki sta po sedmih letih zakona naznanila, da se ločujeta. Da bosta kljub razhodu ostala dobra prijatelja, sta za za revijo Suzy razkrila manekenka Iryna Osypenko in poslanec SD Matjaž Nemec. »Po skupnih letih, ko sva drug ob drugem rasla, se spodbujala in podpirala, se najina pot sporazumno zaključuje v tovarištvu in spoštovanju, s prijaznimi spomini na vse, kar sva preživela v dvoje,« je za Suzy razkril Matjaž Nemec.»Odločila sva se, da si dava možnost in odslej rasteva vsak po svoje, na način, ki nama bo omogočal nove poti. Hvaležna sva, da je najina ljubezen prerasla v iskreno in srčno prijateljstvo.« Tudi Iryna pravi, da Matjaž ostaja v njenem srcu kot ena najboljših in najpomembnejših oseb, kar jih je spoznala.Zasebni vzponi in padci tudi med znanimi obrazi niso neobičajni, čeprav so zadeve v takih primerih zaradi prepoznavnosti zanje dosti težje in veliko bolj javne kot pri navadnih smrtnikih. Po šestih letih in pol se je skupna pot končala tudi za mednarodno uveljavljenega glasbenika Uroša Periča in njegovo zdaj že nekdanjo partnerico Urško. Leto 2018 je bilo usodno za ljubezen med udeležencem Masterchefa in Big Brotherja inSpoznala sta se leta 2015 v hiši Big Brother. Tibor je v času snemanja sicer ogrel srce Prekmurke, vrtel pa se je tudi okoli Ane. Ko je bilo šova konec, sta s prvo prekinila stike, Tibor pa je našel srečo v objemu simpatične Korošice. Da sta par, sta potrdila v začetku leta 2016, konec avgusta 2016 pa se jima je rodila ​Pevka, ki je po nekaj letih petja v skupini Muff krenila na samostojno pot, osvojila tujino in postala mednarodna zvezda, je sveže samska. Prej je bil izbranec njenega srca producent in član skupine Muff, a zdaj sta se po zanesljivih virih razšla.Pevka, ki je zadnje čase bolj aktivna v tujini kot pri nas in ki se je pred leti trudila, da bi ustvarila kariero v Hollywoodu, vendar se je brez večjih uspehov vrnila v domovino, se je razšla s Celjanom Danijem Salobirjem , s katerim ima desetletno hčer. Na to, da med njima že dolgo ni vse tako, kot bi moralo biti, so nakazovale tudi njene objave na družabnih omrežjih, pred kratkim pa je Žana celo objavila posnetek, na katerem se stiska k violinistuiz Zagreba. Njuna ljubezen traja pol leta, Žana pa vse več časa preživlja pri naših južnih sosedih, kjer z novim srčnim izbrancem skupaj ustvarjata glasbo. Hčerkica Kiara je menda maminega novega partnerja lepo sprejela, Žana in Dani pa sta se dogovorila za deljeno skrbništvo.Konec leta pa je odjeknila novica, da sta se razšla voditeljica Tara Zupančič in pevec Tomi Meglič.