Tekmovalec v Kmetiji razkril svoja čustva: močno hrepeni po oddani Sari

Šok! Tega od Boruta Pahorja nismo pričakovali

LJUBLJANA – Borut Pahor je strastno navijal in v Stožicah tako na četrtfinalni kot tudi na polfinalni tekmi visoko vihtel slovensko zastavo. Naši odbojkarji so najprej ugnali evropske prvake Ruse, nato pa tudi na krilih navijačev še svetovne Poljake. Po veliki polfinalni zmagi je na facebooku zapisal: »Ker so se borili, bi jih podprli tudi, če bi zgubili. Ker pa so zmagali, jim bomo