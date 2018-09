Lepa Nadiya na intimnem kosilu s soplesalcem

Z roko v roki na londonskih ulicah!

Plesni šov Strictly Come Dancing se še ni niti začel, ko so v britanski javnosti zakrožile govorice, katerih glavna junakinja je lepa plesalka. Svetlolaska, ki že 15 let živi in dela v Sloveniji, je že v lanski sezoni očarala Britance in sprožila marsikatero govorico, mediji pa so o njeni zvezdniški lepoti pisali skoraj vsak dan in jo obravnavali kot kraljico šova.Očitno bo letos malce drugače. Paparaci so namreč po eni od vaj Nadiyo in njenega soplesalca, ki je pred leti zaslovel kot pevec skupine Blue, zasačili na precej intimnem kosilu, restavracijo pa sta zapustila z roko v roki. Nadiya se je k postavnemu Angležu ves čas stiskala, se mu dobrikala, naredila sta celo nekaj skupnih fotografij in očitno v zasanjanosti nista opazila bliskavic fotoaparatov nedaleč od njiju.Posnetke so mediji takoj objavili in začeli namigovati na to, da sta se Nadiya in njen soplesalec zapletla v razmerje, poleg tega so dodali, da naj bi bil zvezdnik povsem zagledan v našo plesalko, ki je v razmerju s slovenskim nogometašem, s katerim ima dveletno hčerkico»Soplesalci se zelo hitro zbližajo, saj so ves čas skupaj na vajah, toda da bi sredi ulice hodili z roko v roki ... Očitno imamo nov rekord,« je za britanski Mirror povedal vir blizu plesnega šova. Ne Nadiya ne njen soplesalec govoric o domnevnem razmerju nista komentirala, bo pa zagotovo zelo zanimivo videti, kako se bodo zadeve odvijale v prihodnjih tednih, ko se bo začelo tekmovanje.