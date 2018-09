Lara se stiska z enim, za drugega upa, da jo čaka

Lara Novak in Žiga Rajh sta se v resničnostnem šovu Bar že nekajkrat predajala vročim poljubom in strastem. Čeprav je 21-letna Lara priznala, da ima v resničnem svetu fanta, se je z Žigo še kar naprej stiskala. Ko jo je v petek zvečer v Baru obiskal fant, pa je bila kar malce v šoku. Po kratkem pogovoru z njim je tja pristopil 'ljubimec' Žiga in se pozdravil z njim. Kot se je razvedelo, se poznata fanta že 15 let. Ne vesta, ali sta le nočna prijatelja Dan kasneje sta voditelja tedenske oddaje Laro in Žigo pošteno izprašala. O tem, kako je njenemu fantu ime, je Lara dejala, da ne bi govorila. Žiga pa je na vprašanje, ali se res pozna z njim že 15 let, odgovoril pritrdilno. Jasna Kuljaj ju je nato vprašala: »Sta fant in punca, sta nočna prijatelja?« »Ne vem, bomo videli, ko pridemo ven. Lepo se imamo,« pa je odvrnil Žiga. Žiga se visoko ceni Lara pa ni znala odgovoriti na vprašanje, v kakšnem odnosu je s fantom, ki jo čaka onstran barskih zidov na svežem zraku: »Tudi mene zanima, v kakšnem odnosu sva.« Jasno je nato vprašala, ali je že vrgel puško v koruzo, Lara pa je dejala: »Upam, da je ni.« Ob tem se je oglasil še Žiga: »Jaz sem vreden. Tisti, ki bo mene izgubil, bo izgubil več kot jaz.«