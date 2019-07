Lado Bizovičar besni: Dajte mi mir

je človek številnih talentov, a pečenje palačink očitno ni eden od njih. Žirant šovov Zvezde plešejo in Slovenija ima talent je pokazal, kakšen je bil rezultat, ko se je lotil peke.Lado, ki je ob vstopu v letošnje leto sprejel novoletno zaobljubo, da bo vsak dan praznoval, se je ob svetovnem dnevu palačink odločil preizkusiti, ali se lahko prijavi na Masterchef in navduši tamkajšnje žirante s svojimi palačinkami. Iz te moke, kot kaže, ne bo kruha, tako kot iz moke v Ladovem primeru niso nastale najboljše palačinke.»F$&@f, pač mi ni ratalo! Dejte mi mir! Sem rekel, da ne znam...,« je svoj ne najbolj posrečeni pekovski poskus komentiral Lado ter dodal še, da niso le videti slabo, ampak so tudi slabega okusa, rešiti pa jih ni mogla niti nutela.