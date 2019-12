Preberite tudi: Trump javno ponižal slovenskega tasta

Novinarka CNN je napisala biografijo o prvi dami ZDA . Bennettova je Slovenko spremljala na številnih dogodkih in potovanjih, za biografijo (ta ni avtorizirana) pa je odpotovala tudi v Slovenijo. Ugotovila je, zakaj se le redko nasmeji. »Vprašajte Slovenca, ali je namrgodenost nekaj posebnega pri njih, pa bodo preprosto odgovorili: to je le izraz obraza.«O novi knjigi in prvi dami pa so govorile tudi komentatorke oddaje Zadnja beseda.je povedala, da se ji zdi, da se za obrazom prve dame skriva nekakšna skrivnostnost, da Melania v sebi skriva nekaj dragocenega.Svoje mnenje pa je imela tudi pravnica: »Jaz moram reči, da se tudi ne bi smejala, če bi morala stati polegkar naprej. Ona spodobno opravlja svojo vlogo od začetnih konfliktov, ki sta jih imela.«