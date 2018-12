Konec ljubezni znanega slovenskega para: razšla sta se

Kot strela z jasnega je odjeknila vest, da sta se razšla voditeljica Tara Zupančič in pevec Tomi Meglič. Skupaj sta bila tri leta, novico o razhodu pa je voditeljica potrdila za 24ur.



»Res je, s Tomijem nisva več skupaj, pa čeprav sva tako kot vsi, ki si delijo življenja, dolga časa mislila, da bo to držalo za zmeraj. Pa vendar sva prišla do točke, ko sva morala spustiti eden drugega in iti vsak svojo pot. Ne glede na vse ostaja najina vez močna, predvsem zaradi spoštovanja in ljubezni, ki sva si jo v teh letih delila, in predvsem zaradi vsega lepega, kar sva si dala,« je Tara, voditeljica šova Zvezde plešejo, povedala za omenjeni portal.