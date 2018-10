Koliko so plačali Kseniji za prihod v Kmetijo?

O zaslužkih s šovi je dejala, da se od tega ne da živeti: »Je pa lep dodatni zaslužek. Če gledaš po dnevnicah, po honorarju, ki ga imaš. Več kot imaš sledilcev in vsega tega, več stvari imaš zastonj. Ni samo goli denar. So popusti, oblačila ... Pa dnevnice so super, odvisno, kako se zmeniš,« je z nasmeškom dejala.

je razkrila, zakaj je po petih dneh v šovu Kmetija obupala in še pred bitko v areni zapustila posestvo: »Tudi če bi šla v dvoboj, bi mepremagala. Bila je v Survivorju, ženska je močna. Da se ne izgovarjam samo na zdravje. Kako se naučiti Pratiko v treh dneh? V vsakem primeru ne bi zmagala in bi šla domov,« je prepričana. Ob tem dodaja, da je imela tudi zdravstvene težave. Po odhodu iz Kmetije je zato najprej obiskala zdravnika. Kakšne so bile težave, ne razkriva.Seksala v tokratnem šovu ni. V njeni postelji, kot je razkrila sama, že kakšno leto vlada suša. Zakaj? »Nisem niti imela želje, nisem niti iskala. Preveč sem z mislimi drugje, preveč delam, in ko pridem domov, grem samo spat,« je povedala na uradni facebook strani Kmetije.O svetlolaski, ki ima okoli 15 tetovaž in je naročena za novo, se je med drugim pisalo, da je želela s kmetije pobegniti. Ksenija je zaupala svojo različico zgodbe, in sicer je dejala, da se je zbudila, ker v kajži ni mogla spati in je morala na stranišče. Potrebo je želela opraviti v gozdu, a z njo je na vsak način želel varnostnik. Pa je hodila in hodila in šla pač malo dlje stran.Zmago v šovu najbolj privoščipa tudi. Pokomentirala pa je tudi komaj polnoletnega, ki je dejal, da ji »dela 'guza' kot meduza«. Po njenem mnenju je super fant, a premlad.Po šovu sledi malo uživanja: najprej Cancun, za novo leto pa še Dubaj. Potem pa napoveduje, da se bo (nekoliko) zresnila.